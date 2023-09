Agrigento, Italia – Venerdì 22, alle 17:30, a Casa San Filippo, l’Associazione Nazionale dei Diritti dell’Esecuzione Penale (ANDE) organizzerà un convegno di grande rilevanza sociale sul tema: “Il Ruolo del Carcere nella Società Contemporanea tra indifferenza e disinformazione”.

Il convegno avrà inizio con i saluti istituzionali del Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, l’Architetto Sciarratta, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, Vincenza Gaziano.

Tra i relatori, Walter Carlisi, Giudice di Sorveglianza, che porterà la sua esperienza e conoscenza sul tema. In rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati, Antonino Gaziano contribuirà con il suo punto di vista legale. Infine, il giornalista Stefano Natoli, autore del libro “Dei Relitti e delle Pene: Giustizia, Giustizialismo, Giustiziati,” da cui il convegno trae ispirazione, condividerà le sue riflessioni.

La conferenza sarà diretta da Carola De Paoli, Presidente dell’ANDE, che guiderà il dibattito in modo costruttivo e informativo.

La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento formativo dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento, rendendola un’opportunità per i professionisti legali.

Il convegno riveste particolare importanza in un momento in cui il dibattito nazionale sulle carceri italiane è più urgente che mai. Il sovraffollamento delle carceri e le difficili condizioni in cui vivono i detenuti stanno sollevando gravi preoccupazioni. Il numero di suicidi in carcere è diventato insopportabilmente alto, sottolineando la necessità di un cambiamento e di una maggiore attenzione da parte della società civile e delle istituzioni.

L’ incontro è un passo importante per affrontare le questioni e cercare soluzioni che promuovano una giustizia equa e umana nel contesto carcerario italiano.