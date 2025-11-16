Un sessantaquattrenne residente a Santa Flavia, nel Palermitano, è stato iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale, nell’ambito dell’inchiesta scaturita dal tragico incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Borgo Bonsignore e il centro abitato di Ribera, costato la vita al riberese Stefano Bruccoleri, 48 anni, sposato e padre di due bambini. I poliziotti della polizia Stradale di Agrigento si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dei fatti. L’indagato è il conducente del camion, carico di olive, che si è scontrato con la moto condotta dalla vittima. Ieri si sono svolti i funerali del riberese.

