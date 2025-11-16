È risultato essere ubriaco uno dei tre automobilisti che venerdì sera, nel quartiere di Villaggio Mosè, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Si tratta di un ventottenne agrigentino che è stato denunciato, alla locale Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza. A carico del giovane è scattato anche il ritiro della patente. Sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i loro colleghi della polizia Stradale a denunciarlo dopo averlo sottoposto all’alcol-test.

Il sinistro si è verificato, l’altra sera, all’altezza di via Orlandini Zuccagnici. A scontrarsi tre auto, una Fiat Cinquecento, condotta dal ventottenne, una Peugeot e una Skoda. Due gli occupanti rimasti feriti e trasportati per le cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per il 28enne il test alcolemico ha confermato lo stato di ubriachezza.

