Una nuova tragedia s’è consumata sulle strade dell’Agrigentino. Un ragazzo di appena 16 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto ieri a Montevago. Il giovane era alla guida di una moto e indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, ma non c’è stato niente da fare. A perdere la vita è stato un sedicenne di Santa Margherita, Carlo Pendola, figlio di un insegnante.

L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 23,30, in via Quindici Gennaio, nei pressi di via Guglielmo Marconi, a Montevago. È salito a tre il numero dei morti, negli ultimi giorni, in provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, lungo la strada provinciale 61 a Ribera, è deceduto Giuseppe Coirazza, 39 anni, di Siculiana. Il giorno precedente, invece, Stefano Bruccoleri, 48 anni, di Ribera, è morto in un altro incidente stradale avvenuto anche in questo caso in territorio riberese. Adesso la notizia della scomparsa del sedicenne.

