Trasferita al reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale Civico di Palermo una sessantenne turista del Belgio, rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto, nel pomeriggio del primo maggio, in via Cavaleri Magazzeni, all’altezza dell’incrocio con il viale dei Giardini a San Leone. La donna ha riportato gravi traumi e per questo motivo i medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, hanno deciso di trasferire la paziente nella meglio attrezzata struttura sanitaria palermitana.

Gli agenti della polizia locale di Agrigento, nel frattempo si stanno occupando della ricostruzione dell’accaduto. A scontrarsi sono stati una Lancia Musa, con a bordo la donna e il compagno in vacanza nell’Agrigentino, e una Fiat Punto, con alla guida un 28enne che si trovava in compagnia di una coetanea. Un impatto violento, tant’è che la Musa si è ribaltata. Ad avere la peggio la sessantenne. I quattro occupanti delle due auto sono finiti al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.

