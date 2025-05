Un incendio scoppiato, l’altra notte, in via Delle Mura in pieno centro storico ad Agrigento, ha completamente divorato un’autovettura, Fiat Punto, di proprietà di un 72enne pensionato agrigentino. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati dell’opera di spegnimento delle fiamme.

Il rogo ha danneggiato anche il prospetto esterno di una vicina abitazione. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti della sezione Volanti. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento. Privilegiata la natura dolosa.

