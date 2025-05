Trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di poco meno di cento grammi. Un ventenne residente a Raffadali, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta della droga nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Lo stupefacente è stato sequestrato.

