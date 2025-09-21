La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’indagine, sull’incidente stradale, verificatosi sabato mattina lungo la strada statale 118, che collega la città dei Templi con Raffadali. A perdere la vita è stato, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ex impiegato della Provincia in pensione. Lo scontro che ha coinvolto due automobili è avvenuto poco dopo la galleria Spinasanta.

Il pensionato era alla guida di una Fiat Seicento con accanto la moglie quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’Audi A3. L’impatto è stato violentissimo: per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Il trentatreenne di Porto Empedocle, alla guida dell’Audi A3, come atto dovuto, è indagato per omicidio stradale. I poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della Stradale si stanno occupando della dinamica del sinistro.

