Un cinquantenne, di nazionalità rumena, è stato ferito da più coltellate nel corso di una lite. In ambulanza è stato portato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è stato ricoverato. L’aggressine è avvenuta in piazza XX Settembre, a Campobello di Licata, nel pomeriggio di sabato. I carabinieri avrebbero già identificato e bloccato l’aggressore. L’uomo ferito, è stato trasferito in ambulanza al presidio ospedaliero di Canicattì, in prognosi riservata.

