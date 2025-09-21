Ladri in azione in contrada San Benedetto nella zona industriale di Agrigento. Prese di mira tre attività commerciali. Due furti sono stati consumati e uno solo tentato. I malviventi, da una prima ricostruzione, sono entrati in azione nelle ore notturne. La prima ad essere “visitata” una concessionaria, dove sono state portate via 12 ruote di autovetture. Da lì si sono spostati in un’azienda riuscendo a rubare un ingente quantitativo di utensili da lavoro.

Infine i malviventi si sono intrufolati in una seconda impresa ma in questo caso senza arraffare nulla. I proprietari delle attività lavorative, dopo la scoperta, hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Tenenza di Favara. L’ammontare dei danni è ancora in corso di quantificazione. I militari hanno avviato le indagini per provare ad identificare gli autori e tentare di recuperare le refurtive.

