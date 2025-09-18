Domenica 21 settembre, in occasione del 35° anniversario dell’assassinio del giudice beato Rosario Livatino, si terrà in tutta la Sicilia la terza e ultima delle “giornate per la donazione del sangue e del plasma”, istituite con decreto del presidente della Regione, in memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte, e dello stesso magistrato canicattinese Livatino. L’attività di sensibilizzazione proseguirà durante l’anno con incontri presso scuole superiori e corsi universitari di area sanitaria.

