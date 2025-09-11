La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente stradale che ieri sera ha provocato la morte di Isabella Messina, 63 anni, impiegata agrigentina travolta da un’auto in corsa in località Marinella a Porto Empedocle. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia Stradale che già immediatamente dopo il tragico sinistro si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica.

I poliziotti hanno sentito alcuni testimoni, compresa la persona che si trovava in compagnia del 21enne alla guida della Renault Clio che ha investito la donna. L’autovettura è stata posta sotto sequestro. Secondo una prima ricostruzione la 63enne era appena uscita da un’abitazione quando è stata travolta dall’auto. Il ventunenne alla guida della Renault è stato identificato dai poliziotti e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Agrigento poiché sotto shock per l’accaduto.

Da diverso tempo i residenti denunciano i pericoli legati a quel tratto stradale di contrada Marinella, nei pressi di un noto ristorante e a pochi metri dal bivio che conduce ai lidi empedoclini. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano incidenti stradali mortali in quella zona.

