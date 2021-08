L’incidente di Maddalusa, la strada della “patibolo”: un morto e due feriti

E’ successo ancora nello stesso punto, già teatro di altri gravi sinistri, anche con esiti mortali. Il bilancio finale del gravissimo incidente stradale, avvenuto ieri sera sulla statale 640, all’altezza dello svincolo che conduce in contrada “Maddalusa” è di un morto e di altre due persone ferite, una delle quali grave.

Si è trattato di uno scontro tra due scooter, una Honda SH 125, e Piaggio Bervely, uno dei due in fase di sorpasso. Coinvolta anche un’auto, una Fiat Tipo, su cui sarebbe piombato uno dei due mezzi a due ruote. La vittima è Michele Terrasi, 50, di Agrigento. Viaggiava insieme al genero che è rimasto ferito.

L’impatto contro il guardrail non gli ha lasciato scampo. Due come detto le persone ferite, entrambe trasportate in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, una delle quali versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno effettuato i rilievi di rito, e i vigili del fuoco.

Ad occuparsi della ricostruzione dei fatti i carabinieri della Radiomobile. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino all’una di notte per consentire i rilievi di rigo utili a ricostruire le dinamiche del tragico schianto. Sul posto a deviare il traffico su percorsi alternativi anche gli agenti della polizia sezione volanti e della polizia municipale. Il personale Anas si occupato di rimuovere i detriti dall’asfalto.