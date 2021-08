Lia pandemia da Covid 19 ha inevitabilmente cambiato molte abitudini comuni delle persone, rendendone meno frequenti alcune e introducendone alcune nuove. Una di questa è sicuramente legata al giusto utilizzo della mascherina, ormai indispensabile per chiunque prima di uscire di casa, per poter svolgere le normali azioni di tutti i giorni. Questa esigenza si è rapidamente abbinata alla capacità del tessuto produttivo italiano ed internazionale di fornire un numero elevatissimo di questi strumenti.

L’evolversi degli eventi ha reso fin da subito evidente l’utilità di realizzare delle mascherine personalizzate da usare in azienda o come gadget promozionali. Si tratta di una decisione giusta, figlia dell’esigenza di fare “di necessità virtù”, e di offrire tantissimi vantaggi. Le mascherine personalizzate sono infatti generalmente molto apprezzate, perché consentono a chi le riceve di variare il proprio “look facciale” e sono spesso in grado di dare un tocco di colore.

Se a questo si unisce l’importante ritorno d’immagine che permettono di ricevere, risulta evidente perché nell’ultimo biennio vi è stato un vero e proprio boom di richieste e di realizzazioni. Ovviamente, scegliendo questa ottima opportunità, è molto importante affidarsi a gruppi di riferimento, in grado di salvaguardare il potere protettivo della mascherina e la sicurezza di chi la indossa.

A questo proposito, un portale specializzato nel settore è Fullgadgets.com, dov’è possibile trovare mascherine personalizzate economiche che rispettano tutti gli standard di sicurezza e, al contempo, consentono di offrire maggiore visibilità al proprio brand.

Scelta delle migliori mascherine personalizzate

Quando un’impresa, un negozio, o un team sportivo ricercano delle mascherine personalizzate devono prima di tutto scegliere la tipologia che preferiscono. I modelli solitamente più ricercati in tal senso sono quelli lavabili, quelli in stoffa, le FFP2 e le FFP3 senza valvola.

La personalizzazione necessaria per l’uso in azienda o per la creazione di utili gadget è infatti un passaggio finale, che non altera assolutamente la qualità del prodotto e le sue caratteristiche tecniche. In tal senso è importante anche ricordare che ogni mascherina dovrebbe essere sempre accompagnata dal sigillo di conformità CE o da un certificato di garanzia posto all’interno della confezione, anche nel caso di mascherine personalizzate per uso aziendale.

L’unica eccezione a questo aspetto riguarda le mascherine in stoffa, cotone o fibra, che in realtà non rappresentano un presidio medico e come tale non ricevono l’etichettatura CE. Per questo motivo queste mascherine, anche se personalizzate, si adattano maggiormente ad un utilizzo aggiuntivo ed estetico, ad esempio essendo posizionate sopra una mascherina chirurgica.

Chi invece desidera dare ai propri lavoratori, o alle persone che riceveranno i gadget, una mascherina che si caratterizza per un elevatissimo grado di sicurezza e affidabilità dovrà prediligere i modelli FFP2 e FFP3 senza valvola. Questi hanno una capacità filtrante, sia in entrata che in uscita, decisamente maggiore rispetto alle chirurgiche e ai modelli di stoffa e di conseguenza offrono il massimo grado di protezione individuale.

Vantaggi delle mascherine personalizzate

A prescindere dal modello scelto, le mascherine se utilizzate come gadget offrono un notevole insieme di vantaggi. Essendo in questa fase storica un prodotto indispensabile, vengono immediatamente associate, da chi le riceve, ad un importante senso di utilità.

Questo aspetto contribuisce ad ottenere una maggiore sicurezza che queste vengano utilizzate e di conseguenza che il risultato prodotto in termini di visibilità di un marchio o di un brand sia elevato.

In generale le mascherine personalizzate hanno poi altri vantaggi:

Sono facilmente visibili ;

Permettono di scegliere colori e fantasie ;

Vengono utilizzate da tutti ;

Sono solitamente molto gradite come gadget ;

Permettono ad un team di uniformarsi ;

Trasmettono un’idea di alta professionalità del marchio.

Anche dal punto di vista dell’immagine che un brand trasmette, scegliendo di creare delle mascherine personalizzate, i risultati non sono affatto da sottovalutare.

In questo modo infatti un gruppo può trasmettere la sua vicinanza alle persone in un momento difficile, collegare il proprio marchio ad un’immagine di un gruppo che cura molto la sicurezza e che presta attenzione all’esigenza di essere sempre al passo con i tempi che corrono. Anche per questi motivi è sempre importante e preferibile optare per delle mascherine efficaci che garantiscono una reale ed elevata protezione.