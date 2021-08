Yacht di lusso a San Leone: da 106 MTl attraccati all MYC

Yacht di lusso da 106 MTl attraccati all MYC di San Leone.

A San Leone è stato riconosciuto l’amministratore della Ferretti Group, Alberto Galassi. Si trovava a bordo di uno dei due yacht di lusso da 106 MTl attraccati all MYC. Purtroppo fatto insolito per il porticciolo turistico di San Leone vedere imbarcazioni di questa portata. Galassi è un avvocato con la passione per le grandi imprese e per il Made in Italy, già presidente di Piaggio Aero Industries, nel cui board entrò nel 2000 come Consigliere d’amministrazione delegato per commerciale e marketing e membro del comitato esecutivo. È sposato con Antonella Ferrari figlia di Piero Ferrari, vice presidente della scuderia fondata da suo padre Enzo e dopo la morte del fratello Alfredo è l’unico erede del marchio Ferrari.