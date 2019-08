L’incidente alla Mosella. I meccanici in ferie, e l’auto rimane ferma ad Agrigento

La Fiat 500 rimasta coinvolta in un incidente stradale alla “Mosella”, il tracciato che unisce le statali 115 e 640, non era stata presa a noleggio, ma è di proprietà di una coppia di turisti di Alessandria, in vacanza nell’Isola. La coppia doveva andare a Caltagirone, poi a Palermo, e ritornare oggi a casa. Dopo il sinistro la macchina è rimasta ad Agrigento. Tutti i tentativi di ripararla sono andati a vuoto, in quanto i meccanici contattati per aggiustarla in tempo, erano in ferie.

I due turisti sono usciti fuori strada per via delle condizioni del manto stradale. Nello specifico mentre attraversavano una serie di dislivelli e dossi della strada, che versa in cattivo stato, hanno spaccato cerchione e coppa dell’olio.Il mezzo è finito fuori strada, finendo contro un muretto, adiacente alla carreggiata.