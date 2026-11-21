Nuova decisione nell’inchiesta sulle cittadinanze italiane che sarebbero state illecitamente concesse in cambio di denaro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto la revoca dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti dell’avvocato Nicola Mucci. Il professionista è coinvolto nell’indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e risponde delle accuse di favoreggiamento dell’immigrazione e falso.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il legale avrebbe collaborato con un’agenzia di pratiche amministrative con sede a Raffadali per agevolare e velocizzare l’ottenimento dei documenti. Alla base della decisione del Gip vi è il venir meno delle esigenze cautelari. Con la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione della prima udienza preliminare, il giudice ha infatti ritenuto che il quadro investigativo si sia ormai «cristallizzato». Inoltre, può dirsi cessato il pericolo di reiterazione del reato, anche in virtù dell’avvenuta chiusura dell’attività di disbrigo pratiche riconducibile a Giuseppe Giglione.

L’intera vicenda ruota attorno a un presunto giro d’affari illecito scoperto dagli investigatori: sono 314 le pratiche finite sotto la lente d’ingrandimento, quasi tutte gestite dalle due agenzie di disbrigo pratiche di Raffadali coinvolte nell’inchiesta. Secondo l’impianto accusatorio, decine di “clienti” di origine brasiliana sarebbero riusciti a ottenere la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno grazie alla produzione di falsa documentazione, versando in cambio somme di denaro comprese tra i 3.500 e i 5.000 euro a pratica.

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