L’incendio appiccato alla sterpaglia di un vicino terreno ha completamente incenerito la struttura che ospitava la Chiesa “Immacolata di Lourdes” a Porto Empedocle. Un luogo di culto, e di aggregazione per il quartiere “Bonocore” per quasi un cinquantennio. Come ha ricordato l’ex sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto in un post su facebook “svanisce un simbolo di teneri ricordi per tanti empedoclini”. Nulla si è salvato dalla furia delle fiamme.