L’incendio di un’autovettura, una Fiat Sedici, di una ventiseienne, in via Gioeni ad Agrigento. Il compagno della donna, alla vista delle fiamme, è uscito da casa con un’ascia in mano, e avrebbe tentato di danneggiare le macchine parcheggiate a poca distanza. A bloccare il giovane, scongiurando il danneggiamento, sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, accorsi sul posto dopo la segnalazione del rogo. Il protagonista, di 33 anni, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di porto di oggetti atti ad offendere. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

