In escandescenza ha creato il caos in una zona vicina al mare di Sciacca e all’arrivo dei carabinieri si è scagliato contro gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato bloccato, immobilizzato e portato in caserma. Con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale, i militari della del Reparto Territoriale di Sciacca, hanno arrestato un ventinovenne disoccupato, di nazionalità tunisina, domiciliato nel grosso centro dell’Agrigentino.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari. Uno dei militari, rimasto lievemente ferito, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. I carabinieri, l’altra sera, sono intervenuti perché il giovane, nei pressi di alcune attività commerciali di via Esperando a Sciacca, creava fastidi. In maniera fulminea sul posto sono giunti i carabinieri. L’esagitato all’improvviso si è scagliato contro i militari. E’ stato bloccato e arrestato.

