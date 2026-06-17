Sono stati stimati in circa 300.000 euro i danni provocati dal maxi incendio scoppiato al negozio che commercializza profumi e giocattoli all’ingrosso e dettaglio, di via Parlapiano a Ribera. Le cause del maxi rogo sono ancora in corso di accertamento.

Restano valide tutte le ipotesi. La proprietaria, una commerciante trentottenne di Ribera, sarebbe stata ascoltata dai carabinieri, ma sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni non trapela nulla. L’incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte.

Nel giro di pochi minuti ha avvolto gran parte dei locali dell’esercizio commerciale e la merce presente all’interno. Ad intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i militari della Tenenza cittadina.

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