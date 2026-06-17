Ignoti ladri si sono introdotti all’interno di un bar di corso Serrovira a Licata, dopo aver scassinato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto. Dal registratore di cassa hanno sottratto circa 650 euro in banconote e monete, oltre a due telefoni cellulari.

Tutto quanto durante le ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa. I malviventi con il bottino in mano si sono allontanati velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto, ieri mattina, dal proprietario, un commerciante quarantottenne del posto, all’orario di apertura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile che, dopo i primi rilievi, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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