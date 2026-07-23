E’ iniziata la conta dei danni all’indomani del maxi incendio, quasi sicuramente doloso, che ha devastato il territorio di Santo Stefano Quisquina. Due operatori della Protezione civile di Siculiana sono rimasti intossicati durante le operazioni di spegnimento. Uno dei due è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Corleone. Il rogo ha interessato circa mille ettari di terreno demaniale-forestale e alcuni terreni privati coltivati a grano ed uliveti, sviluppandosi nelle contrade Calabrò, Margimuto, Prisa, Quisquina, Buonanotte e Contuberna.

Nelle zone interessate sono state evacuate precauzionalmente circa 50 abitazioni private per un totale di 110 persone. Per fronteggiare l’emergenza è stato necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Agrigento, Sciacca, Canicattì, Mussomeli e Mazara del Vallo, numerose squadre del Corpo forestale, unitamente a diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cammarata, Protezione civile e polizia Locale. Impiegati dall’alto quattro velivoli antincendio. Le operazioni di spegnimento dei focolai sono riprese questa mattina.

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