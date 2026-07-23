«Lascio spazio alla nuova amministrazione»

AGRIGENTO – Si apre ufficialmente la fase di rinnovo della governance della Fondazione Teatro Pirandello. Il vicepresidente Andrea Cirino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza 23 luglio 2026, anticipando di alcuni mesi la naturale scadenza del mandato, prevista per il prossimo novembre.

Una decisione che lo stesso Cirino definisce un atto di correttezza istituzionale nei confronti della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Sodano, affinché possa procedere liberamente alle proprie valutazioni e alle eventuali nuove nomine.

«Pur essendo la naturale scadenza del mandato prevista per il mese di novembre – scrive Cirino nella lettera di dimissioni – ritengo opportuno rassegnare anticipatamente le mie dimissioni. Il Consiglio di amministrazione ha infatti già completato tutte le attività propedeutiche e organizzative relative alla stagione teatrale 2026-2027, assicurando così la continuità amministrativa e gestionale della Fondazione».

Il vicepresidente uscente sottolinea inoltre il motivo della sua scelta: «Essendo stato nominato dal precedente governo cittadino, ritengo corretto e rispettoso delle prerogative della nuova amministrazione rimettere il mio mandato, affinché possa procedere liberamente alle proprie valutazioni e alle eventuali nuove nomine, nel pieno esercizio delle proprie competenze».

Le dimissioni di Cirino rappresentano il primo concreto segnale del possibile riassetto della Fondazione Teatro Pirandello dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si era già parlato dell’ipotesi di un rinnovo anticipato dei vertici della Fondazione, nonostante la naturale scadenza del Consiglio di amministrazione sia fissata per novembre.

Con la sua decisione, Cirino apre di fatto la strada a un possibile ricambio della governance, lasciando al sindaco Sodano piena libertà nelle future scelte.

Nella parte conclusiva della lettera, il vicepresidente dimissionario ha voluto ringraziare tutte le persone con cui ha condiviso l’esperienza alla Fondazione: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, alla direttrice generale, alla direttrice artistica, a tutto il personale della Fondazione e a quanti hanno condiviso con me questo percorso, contraddistinto da un costante impegno per la valorizzazione del Teatro Pirandello e della cultura della nostra città».

Infine, l’augurio rivolto a chi raccoglierà il testimone: «Formulo i migliori auguri di buon lavoro a chi proseguirà questo importante incarico, con l’auspicio che la Fondazione continui a rappresentare un punto di riferimento culturale di prestigio per Agrigento».

Con le dimissioni di Andrea Cirino, l’attenzione si sposta ora sulle prossime mosse dell’amministrazione comunale e sulle scelte che il sindaco Michele Sodano adotterà per il futuro della Fondazione Teatro Pirandello.

Al di là della scelta di rimettere anticipatamente il mandato, il percorso di Andrea Cirino alla Fondazione Teatro Pirandello è stato caratterizzato da un impegno svolto a titolo completamente gratuito, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un’istituzione culturale che rappresenta uno dei principali punti di riferimento della città.

Durante il suo incarico, il Teatro Pirandello è stato spesso al centro del dibattito politico cittadino, diventando anche uno dei temi della campagna elettorale per le amministrative. Nonostante le polemiche, Cirino e l’intero Consiglio di amministrazione hanno scelto di mantenere un atteggiamento improntato all’imparzialità istituzionale, autorizzando lo svolgimento all’interno del teatro di un confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco. Un’iniziativa che registrò una significativa partecipazione di cittadini e che consentì al Teatro Pirandello di confermarsi luogo di dialogo, confronto democratico e apertura alla città, al di sopra delle appartenenze politiche.

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