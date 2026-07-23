Revocati gli arresti domiciliari per l’ex deputato agrigentino di Forza Italia, Riccardo Gallo, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corte dei miracoli”, che ha provocato un “terremoto” nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana con sede a Caltanissetta. Il Gip del Tribunale di Caltanissetta Santi Bologna, accogliendo il ricorso dei legali difensori, ha sostituito la misura cautelare dei domiciliari sostituendola con una sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio.

Una decisione che arriva dopo le dimissioni da deputato dell’esponente politico agrigentino. Per Gallo quindi porte chiuse agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; agli incarichi dirigenziali, interni e esterni e agli incarichi di qualsiasi tipologia, anche di mera consulenza, in enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

La durata della misura è di dodici mesi “in ragione della peculiare gravità delle condotte corruttive a lui ascritte”. L’indagine ha portato alla luce un presunto scambio di favori dove le nomine ai vertici degli enti regionali venivano garantite in cambio di assunzioni per i familiari e amici, trasferimenti e appalti “pilotati”.

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