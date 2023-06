L’importanza della prevenzione e della comunicazione nel campo della sanità. Il Prefetto ai sindaci: Investire nella salute futura

“Nel campo della sanità, la prevenzione riveste un ruolo cruciale per garantire la salute e il benessere delle persone. Mentre spesso siamo abituati a pensare alla cura e al trattamento delle malattie, la prevenzione si concentra sull’adozione di misure proattive per evitare che le malattie si manifestino in primo luogo”. L’ha detto il prefetto di Agrigento Filippo Romano ai sindaci e agli esponenti del cartello sociale che sabato scorso, al culmine della marcia per il diritto alla salute, hanno consegnato nelle mani della massima istituzione provinciale un documento.

Impossibile non essere in accordo con il prefetto. La prevenzione non riguarda solo la promozione di uno stile di vita sano, ma anche l’identificazione precoce delle malattie. I programmi di screening, la consapevolezza dei segni e dei sintomi precoci possono consentire la diagnosi tempestiva di malattie come il cancro al seno, il tumore del colon-retto e altre patologie. Rilevare queste malattie nelle fasi iniziali aumenta notevolmente le possibilità di successo nel trattamento e migliora le prospettive di guarigione. Investire nella prevenzione, attraverso la promozione di programmi di screening efficaci, può salvare molte vite e ridurre i costi associati alla cura delle malattie in uno stadio avanzato.

Romano , rivolgendosi ai sindaci e ai rappresentanti delle principali sigle sindacali, ha assicurato che si farà promotore del documento nelle sedi opportune ma è il Ministero di Economia e Finanze, che deve prevedere una programmazione nella politica di bilancio degli interventi in materia di entrate e di spese dello Stato.

E’ vero le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale per prevenire la diffusione di malattie infettive, ma occorre pensare a una riduzione dei costi sanitari:la prevenzione non solo salva vite umane, ma può anche ridurre significativamente i costi associati alle cure mediche. Investire nella prevenzione riduce la necessità di interventi medici costosi, cure ospedaliere prolungate e farmaci onerosi. Evita di sovraccaricare i presidi ospedalieri e di collassare il pronto soccorso. Oltre all’assistenza diretta ai pazienti, il sistema sanitario deve svolgere un ruolo cruciale nella ricerca medica, nell’educazione sanitaria e nella promozione di stili di vita sani. Investimenti in tecnologia medica e innovazione sono essenziali per migliorare la qualità delle cure e l’efficienza del sistema nel suo complesso. Tuttavia, il sistema sanitario può anche affrontare sfide significative. Le risorse limitate, la domanda crescente di servizi sanitari e le disuguaglianze nella distribuzione delle cure sono solo alcune delle questioni complesse che devono essere affrontate e che i sindaci e il cartello sociale, giustamente, hanno voluto portare all’attenzione con una marcia simbolica. È fondamentale che le istituzioni si impegnino a garantire una gestione efficace delle risorse e a promuovere politiche sanitarie che siano orientate al benessere di tutta la popolazione.

Nel dibattito non si è tralasciato anche il tema della privatizzazione nel settore sanitario che ha dimostrato , in molti casi, di non garantire un accesso equo e di qualità alle cure mediche. Le strutture sanitarie private tendono ad essere orientate verso un approccio basato sul profitto, selezionando i pazienti sulla base della loro capacità di pagare invece che delle loro necessità mediche. Un sistema sanitario efficace dovrebbe essere basato, invece, su principi di universalità, equità e accesso equo alle cure. È fondamentale considerare l’interesse pubblico e le esigenze dei pazienti come priorità assolute nella fornitura di servizi sanitari di qualità per tutti.

Infine, nell’era della comunicazione, occorre rendere pubbliche le buone notizie dell’ospedale e delle storie di guarigione. Questo significherebbe risultati positivi, si creerebbe fiducia e un’immagine favorevole dell’ospedale nella comunità. Attualmente guadagnano le pagine di cronaca solo i casi di malasanità. Eppure in ospedale, nonostante tutto, si salvano vite e si guariscono pazienti. Ma di questo si parla troppo poco. Condividere storie di recupero, eventi di successo e iniziative positive creerebbe invece un senso di appartenenza e di orgoglio nella comunità locale. I vertici sanitari dovrebbero essere più attenti nel far trapelare storie di successo, cure innovative o nuove scoperte mediche perchè comunicare in modo efficace le buone notizie è importante per costruire reputazione, coinvolgere la comunità, ispirare speranza, coinvolgere il personale e attrarre talenti e donatori. Condividere storie di successo motiverebbe il personale a fare meglio e i pazienti a fidarsi di più.