Si definisce gran parte della composizione del girone I di serie D. Sarà un campionato “emozionante”

Il campo ha decretato il suo verdetto 3-1 nello spareggio “tutto siciliano“: è il Siracusa a volare in Serie D.

In uno stadio “De Simone” vestito a festa per la finalissima degli spareggi nazionali si è giocato domenica pomeriggio, 18 giugno, l’attesissimo match di ritorno tra il Siracusa e l’Enna (all’andata al “Generale Gaeta” era terminata uno a uno). Un campionato quello prossimo in serie D che si preannuncia ricco di emozioni. La promozione in serie D del Siracusa definisce gran parte del girone I di serie D, 10 formazioni siciliane e 6 squadre calabresi: Akragas, Canicattì, Castrovillari, Città di Sant’Agata, Città di Acireale, Gelbison, Lamezia Terme, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Siracusa, Sancataldese, San Luca, Santa Maria Cilento, Trapani e Vibonese.

La certezza si avrà solo dopo la fase delle iscrizioni al campionato e la decisione della Lnd, sulla ripartizione della squadre ammesse alla prossima serie D.