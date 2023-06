Mafia, “tentata estorsione ad imprenditore”: chieste quattro condanne

Il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo Alessia Sinatra ha avanzato quattro richieste di condanna nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza una tentata estorsione mafiosa. Il processo è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue. Chiesti sei anni di reclusione nei confronti di Pietro Campo, di Santa Margherita Belice; quattro anni ciascuno per Giuseppe Alesi e Tommaso Gulotta, entrambi di Menfi; 8 mesi di reclusione per Vito Bucceri, di Menfi, considerando anche i benefici dovuti alla collaborazione con l’Autorità giudiziaria. Il 19 luglio è prevista la sentenza. La vicenda scaturisce dalla denuncia di un imprenditore originario di Castelvetrano nel 2015. Il fatto era peraltro emerso nell’operazione antimafia “Opuntia” contro le cosche di Menfi e Santa Margherita Belice. Secondo l’impianto accusatorio, i quattro imputati avrebbero costretto l’uomo a dimettersi da una società operante nel settore dei carburanti rinunciando a stipendi, arretrati e benefici connessi ad un infortunio che aveva subito.