Light Blue Festival: inizio rassegna posticipato a sabato 6 agosto

Modifiche al programma degli eventi compresi nell’ambito della terza edizione del “Light Blue Festival”, organizzato a Porto Empedocle dal 4 al 10 agosto. Infatti, per ottimizzare lo svolgimento di tutte le manifestazioni artistiche in calendario, l’inizio del Festival è stato posticipato al 6 agosto. I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date, e sono ancora disponibili al Box Office di Agrigento, via Imera n°29, tel. 092220500 e online sulle piattaforme TicketOne e Dice.In scaletta cinque serate, dal 6 al 10 agosto, all’insegna della musica indie, pop e rap italiana a cui parteciperanno artisti di fama nazionale L’evento, patrocinato da Fondazione FS Italiane e RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Regione Siciliana e Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, si terrà nella location esclusiva del Parco Ferroviario di Porto Empedocle, unica linea ferroviaria al mondo che attraversa un Parco Archeologico e protagonista di tanti romanzi dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Main sponsor dell’evento: Algida, Cantine Fina, Euroform, Italkali. Ecco il programma aggiornato della manifestazione: Sabato 6 agosto: Nicola Siciliano, Leo e Spadino. Domenica 7 agosto, dalle ore 21: LightBlue Village (degustazioni, street food ed esibizione di artista locale). Lunedì 8 agosto: Bnkr44, Laila Al Habash e Fuera Martedì 9 agosto: Giorgio Poi, Cecilia, Serendipity e Giulia Mei. Mercoledì 10 agosto: Franco126 e Carlotta Ciampa.Ingresso a partire dalle ore 19:00.