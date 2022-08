Borsa di studio in memoria di Lorena Quaranta, Giovanni Di Caro: “Ottimo segnale da parte dell’Ars”

Via libera dell’Ars al finanziamento per l’istituzione della borsa di studio “Lorena Quaranta, la giovane di Favara barbaramente assassinata dal suo fidanzato. Il beneficio, sarà destinato agli studenti più brillanti del corso di laurea in Medicina dell’università di Messina, Ateneo quest’ultimo che ha concesso la laurea honoris causa alla sfortunata ragazza favarese. L’iniziativa era stata avanzata dal deputato del Movimento Cinque Stelle all’Ars, Giovanni Di Caro, che dichiara: “E’ un ottimo segnale da parte di quest’assemblea nei confronti di un problema dalle dimensioni preoccupanti e un doveroso omaggio alla memoria di una promettente studentessa”.