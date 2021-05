LIFE Awards 2021: iniziate le votazioni online, in corsa anche il Tartalife nella sezione Biodiversità

Sono già iniziate le votazioni on line per l’attribuzione del Citizen’s Award, riconoscimento che viene attribuito al più votato dei progetti LIFE+ in corsa per l’assegnazione del LIFE AWARDS 2021, il prestigioso riconoscimento assegnato ai progetti finanziati dal programma LIFE+ della Commissione Europea che hanno contribuito al miglioramento della sostenibilità ambientale. Tra questi il progetto “Tartalife – Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale” (LIFE12 NAT/IT/000937), che ha avuto tra i suoi partners anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ente capofila il CNR-ISMAR), che grazie all’esperienza e alla professionalità del Settore Ambiente ha gestito le azioni E2 ed E3, contribuendo a far conoscere meglio non solo lo status e le esigenze di conservazione di questa specie, ma anche l’importanza della salvaguardia della biodiversità marina.

Il Tartalife concorre assieme a quattro progetti di altre nazioni europee nella categoria Nature & Biodiversity (le altre sono Environment & Resource Efficiency e Climate Action), e sarà valutato da una giuria di esperti, mentre i cittadini dell’Unione Europea hanno la possibilità di votare online i migliori progetti finalisti per l’assegnazione del Citizen’s Award.

Il Tartalife, particolarmente apprezzato dalla stessa Commissione Europea per i risultati ottenuti nella salvaguardia della popolazione di Tartaruga marina Caretta caretta e la riduzione della mortalità nelle catture accidentali, aveva ottenuto anche il “Friend of the Sea”, ovvero lo standard di certificazione leader a livello mondiale per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino. Tra le iniziative condotte dal Libero Consorzio di Agrigento nell’ambito del progetto: le giornate Tartaworld, la formazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado siciliane per il programma Scopritarta e il Tartagame, ideato e creato in esclusiva dallo staff del Settore Ambiente.

E’ possibile votare il Tartalife direttamente al link:

https://www.lifeawards.eu/voting/?lp=294&fbclid=IwAR1OtwgJB7H9Rlzk7x30hR7EGTBC1fJqbOiIlxFGOEe5BvNQcNbu7A5iijE