Liceo Scientifico Statale “Leonardo” al primo posto nel proprio distretto su Eduscopio

Sono stati pubblicati da Eduscopio.it i dati aggiornati sulle scuole superiori italiane che meglio preparano agli studi universitari e al lavoro dopo il diploma. Il portale, nato nel 2014, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Sono stati confermati gli ottimi risultati riguardanti gli studenti diplomati presso il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento che occupa il primo posto in graduatoria fra le scuole del proprio distretto con gli stessi indirizzi.

La classifica è stilata attraverso l’indice FGA che comprende la media dei voti conseguiti e la percentuale esami superati.

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo ha raggiunto un indice FGA di 67,18 migliorando ancora una volta il risultato dell’anno precedente e confermando il trend positivo di questi anni.

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigente dott.ssa Patrizia Pilato riscontrata presso il corpo docente, gli studenti e tutte le componenti dell’istituto.