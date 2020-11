Agrigento, ci sono due nuovi casi positivi al Covid

Nuovo aggiornamento sulla situazione dei contagi da Covid-19 nella nostra città.

Nella giornata di ieri, sabato 14 novembre, si registrano due nuovi casi. Entrambi sono ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio. Non si registrano casi di persone guarite. In totale, quindi, ad oggi ci sono 71 persone in trattamento. 64 di queste sono nel loro domicilio e 7 sono invece quelle ricoverate, tutte all'ospedale San Giovanni di Dio.