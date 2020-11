Covid, 6 nuovi casi a Canicattì e Favara. Contagiati due bambini di 3 anni a Santa Margherita

Altra giornata di nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento. Altri sei tamponi positivi a Canicattì. E c’è anche un guarito.

Sei nuovi casi a Favara. Degli attuali positivi non tutti stanno bene. La stragrande maggioranza è asintomatica, ma alcuni hanno febbre alta e problemi respiratori.

A Casteltermini sono 5 i nuovi casi di Covid, per un totale di 15 attuali positivi.

Quattro nuovi casi e un guarito ad Aragona, che portano il totale dei positivi a 26.

E continuano a crescere i positivi a San Biagio Platani, dove ci sono 4 nuovi casi, che portano il totale a 47 attuali positivi, di questi 23 sono casi clinici sintomatici in corso d’accertamento.

A Santa Margherita Belice, altri tre casi di positività. Si tratta di un signore di 48 anni, e di un bambino, e una bambina, entrambi di tre anni (alunni di una classe della scuola dell’infanzia, già interessata ad un altro caso di positività).

Tre nuovi casi di Covid-19 a San Giovanni Gemini, dove i positivi allo stato attuale sono dodici.

A Palma di Montechiaro altri tre nuovi positivi. Sono 46 gli attuali positivi.

Due positivi in una scuola di Licata. Si tratta di un docente e di un collaboratore scolastico. Il sindaco Galanti ha chiuso il plesso scolastico “Don Milani”, di via Campobello, ed ha ordinato l’isolamento domiciliare per il personale scolastico, e gli alunni, per dodici giorni.

Un altro caso a Naro che porta a 40 il numero degli attuali positivi.