Liceo scientifico “Leonardo” sul podio alla finale nazionale delle olimpiadi di filosofia

Si è tenuta questa mattina, a Roma, la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della XXXI edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) Nazionali di Filosofia. Più di 500 le scuole partecipanti da tutta Italia, a cui si sono aggiunte altre scuole italiane all’estero. Tale manifestazione è promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle iniziative volte alla Valorizzazione delle Eccellenze, d’intesa con la Società Filosofica Italiana.

Sui gradini più alti del podio si sono posizionati 3 studenti per la sezione A in lingua italiana e 3 studenti per la sezione B in lingua inglese. Tra questi, la nostra studentessa, Matilde Colletto, della 4B Linguistico del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, la quale, dopo essersi classificata prima alla selezione regionale, ha avuto accesso alla finale. Questa la motivazione della commissione: “Il saggio presenta una struttura più che adeguata e un’argomentazione decisamente coerente, i riferimenti al pensiero politico e agli eventi storici risultano pertinenti e ben inseriti all’interno di un’esposizione fluida e corretta dal punto di vista della lingua inglese”. Grande soddisfazione esprime la nostra dirigente scolastica, dott.ssa Patrizia Pilato, sempre attenta a promuovere la valorizzazione delle eccellenze.