Amministrative, Dino Zimbardo annuncia candidatura a sindaco di San Giovanni Gemini

Dino Zimbardo ha ufficializzato, con un messaggio sui social, la sua candidatura alla carica di primo cittadino del comune di San Giovanni Gemini. Quarantacinquenne, impiegato presso l’ispettorato forestale, ricopre dal 2018 la carica di Presidente del Consiglio comunale. Oggi si presenta con il progetto civico “Costruire il presente per San Giovanni Gemini” ed una squadra da lui stesso definita “seria e determinata nel trasformare le tante idee in progetti concreti”. Il 28 e 29 Maggio in provincia di Agrigento andranno al voto 14 comuni, e c’è già, viste delle imminenti scadenze, un gran fermento nell’attesa che le liste vengano presentate ufficialmente.