Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”, la carica dei 100 e lode alla maturità

Ottimi risultati per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento della dirigente Prof.ssa Santa Ferrantelli. Dedizione, disciplina e costanza. Qualità che hanno consentito a , studentessa della Quinta B del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento, di ottenere il massimo del massimo agli esami di Maturità: 100 e Lode. Una conferma della sua capacità di approcciarsi allo studio, evidenziata lungo tutto il percorso formativo che le ha consentito, nel corso dell’ultimo triennio, di accumulare ben 50 crediti formativi, il massimo che si potesse mettere insieme. E anche nelle due prove scritte, Giulia Tarantino (FOTO) ha ottenuto il massimo dei punteggi. E da settembre le attenzioni e energie sono tutte proiettate sugli studi universitari, con l’iscrizione alla Facoltà di Psicologia. Stesso discorso vale per tutti gli altri studenti che si sono distinti. Con 110 e lode diplomate alla 5B del Liceo Politi anche Martina Giglione e Giulia Landri. Per l’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito il voto di 110 e si sono distinte anche Alessia Bono e Kimberly Russa della 5D Scientifico Opzioni scienze applicate. Per la 5D opzione economico sociale, Federica Volpe ha avuto 110 e lode. Nella 5 G con 110 e lode Gioacchino Falletta, Stefano Geraci, Elisa Sorce e Alberto Traina. In 5B Liceo Scientifico Emanuele La Porta, Emanuele Lattuca, Alessandro Lo Giudice, Giuseppe Randisi e Francesco Sicilia, tutti con 110 e lode. Nella quinta del corso E del Liceo Scientifico, Luca Gambino, Giorgia Nicastro e Angelo Paci 110 e lode. Nella 5A dello Scientifico, escono con lode, Alessia Bonsignore, Giovanni Lombardo e Gaia Petrina. Nella 5 F dello Scientifico la lode è stata ottenuta per Ludovica Civiltà, Antonio Morgante, Simona Pedalino, Maria Piruzza, Giada Puma, Domenico Tirone e Francesco Zarcone.

Nella foto Giulia Tarantino

ECCO TUTTI GLI STUDENTI MERITEVOLI – Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5C LICEO SCIENZE UMANE LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 BUTERA CHIARA 100 2 COLLURA GIORGIA 100 3 CONIGLIO ELISA NAZARENA 100 4 LICATA ROBERTA 100 5 MARZO FEDERICA 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5A LICEO SCIENZE UMANE LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 CINO SONIA 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5E LICEO SCIENZE UMANE LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 BORDENCA ALESSANDRA MARIA 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5D LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 BONO ALESSIA 100 E LODE 2 CESERANI LEOPOLDO MARIA 100 3 FIUMARA ANTONIO GIOVANNI 100 4 RUSSA KIMBERLY 100 E LODE 5 RUSSO FIORINO GIUSEPPE 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5D ES LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECON.SOC.LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 BONOMO GIADA 100 2 MULA ALBA 100 3 PIPARO MARTINA 100 4 PIRRERA MARIAELENA 100 5 PLATANIA MARTA 100 6 SPITALI GABRIELE 100 7 VOLPE FEDERICA 100 E LODE

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5G S LICEO SCIENTIFICO LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 AGNELLO LAURA 100 2 BELLANCA GIULIA 100 3 FALLETTA GIOACCHINO VALENTINO PIO 100 E LODE 4 GERACI STEFANO 100 E LODE 5 MANZELLA FABIANA 100 6 SODANO SIMONA 100 7 SORCE ELISA 100 E LODE 8 TRAINA ALBERTO 100 E LODE

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5B LICEO SCIENTIFICO LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 CIRASOLO ANDREA 100 2 LA PORTA EMANUELE 100 E LODE 3 LATTUACA EMANUELE GIUSEPPE 100 E LODE 4 LO GIUDICE ALESSANDRO 100 E LODE 5 RANDISI GIUSEPPE 100 E LODE 6 SCHIFANO CLELIA 100 7 SICILIA FRANCESCO 100 E LODE 8 TRAVERSA CLELIA 100 9 ZABARINO SIMONA MARIA 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5 E LICEO SCIENTIFICO LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 GAMBINO LUCA 100 E LODE 2 NICASTRO GIORGIA 100 E LODE 3 PACI ANGELO 100 E LODE

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5 A LICEO SCIENTIFICO LICEO “R. POLITI”

Pr. Alunno Votazione 1 BONSIGNORE ALESSIA MARIA 100 E LODE 2 CUSCHERA MARIA 100 3 GELO GABRIELE 100 4 LAZZANO CHIARA 100 5 LOMBARDO GIOVANNI 100 E LODE 6 LENTINI GIULIA 100 7 MICALIZIO DALILA 100 8 NATALE SILVIA 100 9 PETRINA GAIA 100 E LODE 10 SALAMONE SARA 100

Esami di Stato 2022

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5 F LICEO SCIENTIFICO LICEO “R. POLITI”