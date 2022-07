Regionali. Il tour di Cateno De Luca arriva ad Agrigento

Si è svolta questa mattina, 15 luglio, ad Agrigento la conferenza stampa del leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Insieme a lui anche l’europarlamentare Dino Giarrusso, leader del Movimento nazionale “Sud Chiama Nord” fondato con Cateno De Luca e vicepresidente della Regione designato. Ad attendere De Luca ad Agrigento diversi sostenitori. Una partecipazione così calorosa che ha spinto De Luca a spostarsi dalla saletta del bar Milano, allestita in un primo momento, alla piazza Aldo Moro. “Voglio mandare, affermato De Luca, un messaggio a Calogero Mannino impegnato in queste ore a rimettere insieme i pezzi per tentare di creare un’alternativa al catemoto. Caro Lillo, mettere insieme Raffaele Lombardo, Totò Cuffaro e Saverio Romano è un tentativo disperato. La gente lo sa che se oggi la Sicilia è una terra in costante emergenza la colpa è da ricercare in chi ha governato negli ultimi 30 anni. Se non ci sono le strade, se siamo costretti a fare i conti con la crisi idrica la responsabilità non è certamente di Cateno De Luca o Dino Giarrusso ma di questi personaggi che devono essere pensionati una volta per tutte. Oggi viviamo un momento storico. Nessuno mai ha avuto il coraggio di mettere in piedi una strategia in grado di coinvolgere il popolo siciliano. Noi, lo voglio ricordare, non stiamo candidando deputati uscenti o ‘trombati’ della politica. Oggi i siciliani hanno la possibilità di votare un progetto radicalmente alternativo e di scendere in campo in prima persona con le nostre liste di testimonianza.”