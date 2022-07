Il Carpi sceglie un agrigentino: Christian Alfonso Casucci

Il Carpi giocherà a destra con un difensore 2004 e il primo nome nella rosa di Bagatti è quello di Christian Alfonso Casucci, l’agrigentino, prima nelle giovanili dell’Akragas, cresciuto nel Trinacria, formazione messinese, passando poi a Modena, dove ha debuttato due anni fa nella Primavera guidata nell’ultimo torneo dall’ex biancorosso Franco Farneti. “Sono molto orgoglioso di essere approdato in una piazza così prestigiosa – le due parole –, è la mia prima esperienza nel calcio dei grandi e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister”. Per completare gli 8 della linea difensiva mancano così un altro 2004 a destra che si giochi il posto con Casucci e il quarto centrale che sarà un 2002. Intanto Luis Angel Carrasco sarà un avversario del Carpi: l’esterno ’98 panamense ha infatti firmato per il Ravenna, dove ritrova mister Serpini.