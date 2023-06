Liceo Politi e Lions a scuola d’inclusione

Al Liceo Politi nell’ambito del progetto KAIROS “PENSARE SPECIALE PER

COGLIERE LA RICCHEZZA NELLE DIFFERENZE” le classi e i docenti referenti che all’inizio dell’anno

scolastico hanno manifestato l’intenzione di aderire al percorso, hanno partecipato alla cerimonia conclusiva che si è tenuta presso l’Aula Magna. Il progetto, patrocinato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professor Pira, mira alla riflessione su un interrogativo ampio relativamente alle condizioni e al senso della vita che porta al trionfo della diversità intesa come una parte della vita di tutti noi, fondata sull’accettazione e sulla comprensione delle differenze. Un percorso didattico che ha accompagnato gli studenti ad affrontare le tematiche della diversità in un’ottica che puntava a fare emergere come ognuno di noi sia caratterizzato da peculiarità specifiche, da potenzialità e anche da limiti in modo che ciascuno potesse scoprire la diversità come elemento peculiare della propria individualità per arrivare alla vera integrazione all’interno di un processo di trasformazione dove in gioco è la persona e non la patologia. Durante la cerimonia, moderata dalla Prof.ssa Rancatore, referente del progetto, sono intervenuti il Dirigente scolastico Prof.ssa Santa Ferrantelli, il Prof. Francesco Pira, Presidente Lions Club Agrigento Valle dei Templi, la Dott.ssa Mariella

Antinoro, Presidente di zona 26, in collegamento la Dott.ssa Emanuela Candia, referente nazionale Lions Kairos.

Gli allievi del Liceo hanno presentato i prodotti finali realizzati nell’ambito del percorso progettuale coordinati dai docenti di sostegno delle classi e dai professori che hanno contribuito alla realizzazione degli stessi: Prof.ssa Angela Rancatore, Prof. ssa Marcella Riccobono , Prof. ssa Marisa Lombardo , Prof.ssa Marielena Turco e il Prof. Rino Sorce.