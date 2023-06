Furto negli uffici di Libero consorzio: rubati soldi e 2 mazzi di chiavi

Nuovo furto negli uffici di Libero consorzio comunale nella sede distaccata di via Esseneto ad Agrigento. Un furto messo a segno, verosimilmente, durante le ore notturne. I malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono intrufolati all’interno dello stabile ed hanno rubato i soldi che erano nelle cassette di due distributori automatici di bevande e snack e due mazzi di chiavi. Ma hanno anche danneggiato mobilio e cassetti. Il danno provocato non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare. A formalizzare la denuncia, recandosi alla Stazione dei carabinieri di Agrigento, è stato uno dei responsabili. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Uno dei primi passi mossi è stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. La zona purtroppo non è “coperta” da telecamere.