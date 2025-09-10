Attimi di paura, questa mattina, per una persona alla guida di un Land Rover Discovery che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo, con ogni probabilità a causa della rottura del serbatoio. Tutto quanto è accaduto lungo la strada statale 640, nel tratto che collega il territorio di Favara con quello di Racalmuto.

L’automobilista ha rischiato grosso, ma mantenendo sangue freddo, è stato in grado di scendere velocemente, mettersi in salvo, e segnalando il pericolo, ha bloccato la circolazione stradale. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza. Traffico bloccato tra il secondo bivio per Favara e il bivio per Racalmuto.

Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura, oppure un guasto meccanico.

