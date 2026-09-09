Al Liceo Politi parte il nuovo anno: la scuola finalmente riunita in un unico plesso

Accoglienza per le prime classi nella nuova sede. La dirigente Milena Siracusa: «Essere tutti insieme rappresenta un vantaggio e migliora le condizioni organizzative e il benessere della comunità scolastica»

AGRIGENTO – Primo giorno di scuola e nuovo inizio anche dal punto di vista logistico per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” di Agrigento. Questa mattina, 9 settembre, è stato inaugurato il nuovo anno scolastico con l’accoglienza degli studenti delle prime classi. Ma la novità più importante è rappresentata dalla nuova organizzazione dell’istituto: la comunità scolastica del Politi è finalmente riunita in un unico plesso.

Un cambiamento significativo per una scuola che negli anni ha dovuto fare i conti con la distribuzione delle attività in sedi diverse e che adesso può contare sulla possibilità di avere studenti, docenti e personale nello stesso edificio per l’intero anno scolastico.

A sottolinearne l’importanza è la dirigente scolastica Milena Siracusa, che ha accolto i nuovi studenti manifestando l’emozione per l’avvio delle lezioni.

«Iniziamo questa giornata con una profonda gioia perché finalmente sono arrivati i ragazzi – ha spiegato –. Dal primo settembre abbiamo avviato le attività per il nuovo anno scolastico e avevamo lavorato anche durante il periodo estivo. Incrociare questa mattina i loro sguardi ci dà la carica per avviare tutte le attività che abbiamo programmato».

Un’accoglienza che non rappresenta soltanto il primo contatto con la nuova scuola, ma l’inizio di un percorso che il Politi vuole dedicare anche all’orientamento e alla conoscenza delle capacità e delle aspirazioni degli studenti.

«Dobbiamo avere consapevolezza delle emozioni, dei dubbi e delle aspettative che accompagnano i ragazzi – sottolinea Siracusa – e provare, attraverso queste prime attività e poi durante l’intero anno scolastico, ad aiutarli a trovare la loro strada, a conoscersi meglio e a scoprire quali percorsi futuri possano adattarsi maggiormente alle loro caratteristiche e alle competenze che matureranno».

L’ingresso degli studenti sarà graduale. Dopo le prime classi, domani toccherà alle terze, che iniziano il percorso del triennio maggiormente caratterizzato dalle discipline di indirizzo, mentre venerdì saranno accolte tutte le altre classi.

Il trasferimento rappresenta inevitabilmente anche il distacco dalla sede storica del Raffaello Politi, un luogo che negli anni è diventato parte dell’identità dell’istituto e un punto di riferimento per generazioni di studenti agrigentini.

«Una scuola non è soltanto un luogo fisico – spiega la dirigente – ma è un’istituzione che si lega inevitabilmente al territorio. La sede storica rappresenta anche un riferimento affettivo e naturalmente quegli spazi ci mancano».

Il trasferimento è avvenuto a seguito di una prescrizione degli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e ha richiesto un notevole lavoro organizzativo durante la sospensione estiva delle attività didattiche, proprio con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio del nuovo anno.

Ma la nuova sistemazione offre anche un vantaggio che la dirigente considera particolarmente importante: ritrovare l’intera comunità scolastica sotto lo stesso tetto.

«Poterci ritrovare in un’unica sede tutti i giorni e per tutto l’anno scolastico può rappresentare un elemento vantaggioso. Al di là degli strumenti che ci permettono di lavorare insieme anche a distanza, la prossimità, l’incrociarsi ogni giorno con gli studenti, con il personale e con tutta la comunità scolastica non potrà che migliorare le condizioni organizzative e quel benessere che vogliamo assicurare».

La nuova sede, inoltre, è interessata da diversi interventi di messa in sicurezza e ammodernamento. Tra gli spazi già disponibili c’è l’aula polifunzionale, utilizzata anche per l’accoglienza di questa mattina.

I lavori, però, non sono ancora conclusi. «In questo momento – precisa Siracusa – sono in corso interventi per la sistemazione della palestra esterna e del tetto. Durante l’anno attraverseremo diverse fasi che ci condurranno a vivere pienamente l’intero ambiente scolastico, sia negli spazi coperti sia in quelli scoperti».

Per il Raffaello Politi, dunque, non è soltanto iniziato un nuovo anno scolastico. Si apre anche una fase nuova della sua storia: con la nostalgia per la sede che per anni ne ha rappresentato l’identità, ma con il vantaggio, da quest’anno, di poter finalmente vivere la scuola come un’unica comunità in un unico plesso.

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