Il leader di Sud chiama nord interviene sul caso politico agrigentino e annuncia: «Andrò ad Agrigento»

AGRIGENTO – Cateno De Luca torna a puntare i riflettori su Ismaele La Vardera e questa volta lo fa partendo da Agrigento. Il leader di Sud chiama nord ha commentato lo scontro politico nato attorno alla posizione del vicesindaco Giovanni Crosta, oggi senza la delega alla Polizia municipale, e ha preso le difese del sindaco Michele Sodano.

Un intervento che aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che, nelle ultime settimane, ha alimentato il confronto politico in città. De Luca, intervenendo durante una conferenza stampa a Palermo, non ha risparmiato una stoccata all’ex esponente di Sud chiama nord, oggi alla guida di Controcorrente.

«Quando si diventa leader c’è un po’ di delirio di onnipotenza», ha detto De Luca, riferendosi a La Vardera. Un giudizio accompagnato dal richiamo alla precedente rottura politica tra i due e all’esperienza televisiva del deputato regionale.

Secondo De Luca, infatti, ad Agrigento si sarebbe riproposto uno schema già visto in occasione dell’uscita di La Vardera da Sud chiama nord. Il leader politico ha anche annunciato che sarà ad Agrigento, lasciando intendere che la vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi sul piano politico.

Lo scontro nato attorno a Crosta

Al centro della polemica resta la posizione del vicesindaco Giovanni Crosta. Il sindaco Michele Sodano ha deciso di revocargli la delega alla Polizia municipale, affidandola all’assessore Dario Cipolla.

La scelta è arrivata dopo le contestazioni sollevate da Ismaele La Vardera sulla permanenza di Crosta nell’esecutivo e sulla gestione politica della vicenda che ha riguardato un immobile riconducibile al vicesindaco.

La Vardera aveva chiesto a Sodano un intervento più netto, arrivando a sollecitare la revoca dell’incarico di assessore a Crosta. Il sindaco ha invece scelto di intervenire sulla delega, mantenendo il vicesindaco all’interno della Giunta.

L’amministrazione comunale ha inoltre reso noto che sono in corso verifiche sulla situazione dell’immobile. Un passaggio amministrativo che resta sullo sfondo mentre il confronto si sposta sempre più sul terreno politico.

E proprio su questo terreno si inserisce ora De Luca, che con le sue dichiarazioni riporta Agrigento dentro una partita che coinvolge direttamente i rapporti politici tra lui e La Vardera. L’annunciata visita in città potrebbe quindi rappresentare il prossimo passaggio di una polemica che, da questione locale, ha ormai assunto una dimensione regionale.

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