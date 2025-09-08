AGRIGENTO – Martedì 9 settembre, alle ore 18, presso il Teatro dell’Efebo, il Liceo Leonardo darà il benvenuto agli studenti delle classi prime di tutti gli indirizzi con una cerimonia di accoglienza.

Un momento speciale, pensato non solo come formalità, ma come vero e proprio inizio di un percorso all’interno della comunità scolastica. A sottolinearlo è la dirigente Patrizia Pilato, che ha voluto evidenziare l’importanza di costruire fin da subito un ambiente di studio sereno e produttivo, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Gli studenti saranno accolti dalla dirigente e dal suo Staff, insieme ai docenti coordinatori dei Consigli di classe e agli studenti delle classi superiori, pronti a instaurare un dialogo costruttivo tra scuola e famiglie.

“Per noi l’inizio di questo percorso è molto più di un semplice evento: è la premessa per costruire insieme un’esperienza scolastica positiva e stimolante”, ha dichiarato la dirigente.

La scuola invita ragazzi e famiglie a partecipare e a vivere insieme questo momento di apertura e condivisione.

