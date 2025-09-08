Il vicario del Questore, Carlo Mossuto ed il dirigente dell’Ufficio del Personale, Francesco Sammartino, questa mattina, hanno incontrato i nuovi agenti ed assistenti della Polizia di Stato, recentemente assegnati alla Questura di Agrigento e trasferiti nei vari Commissariati dislocati in provincia. Mossuto e Sammartino, quest’ultimo appena rientrato da Lampedusa per le attività legate all’immigrazione, hanno espresso parole di apprezzamento ed incoraggiamento per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza del servizio sul territorio e lo spirito di squadra che contraddistingue la Polizia di Stato. “Ai nuovi colleghi arrivati da pochi giorni – dicono dalla Questura – rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno contribuire con impegno e professionalità alla sicurezza ed alla tutela della comunità”.

