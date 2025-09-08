Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Montevago, tra le contrade “Cantacorvo”, “Diesi Capreria” e “Serafino”, a poca distanza dallo stabilimento termale Acqua Pia. Al lavoro due squadre di vigili del fuoco che dopo diverse ore di lavoro hanno domato le fiamme.

Il rogo ha interessato anche una parte di un’area boschiva. Ad evitare che si propagasse ulteriormente l’intervento dall’alto di due canadair e un elicottero, che si sono riforniti di acqua nel vicino litorale di Porto Palo di Menfi e hanno effettuato diversi lanci.

