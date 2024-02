L’istituto celebra la giornata internazionale delle donne nella scienza

Promuovere l’uguaglianza di genere, incentivare l’accesso e la partecipazione delle donne e delle ragazze nei settori tecnico-scientifici e raggiungere la piena parità di genere nella carriera scientifica. È questo l’ambizioso obiettivo della settimana della cultura scientifica che si celebra dal 4 all’11 febbraio prossimo insieme alla Giornata internazionale delle donne nella scienza che ricorre l’11. Il liceo Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, ha organizzato una serie di incontri che sono stati presentati questa mattina, nel foyer “Pippo Montalbano” di Agrigento. Si inizierà il prossimo 5 febbraio, nella sala Pellegrino del libero consorzio comunale con Angelo Taibi, Ordinario di Fisica Medica – Università di Ferrara; il 6 , nello Spazio Temenos di Agrigento incontro con Speranza Falciano del Gran Sasso Science Institute (GSSI) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); altro appuntamento il 7 febbraio, nella Sala Pellegrino, con Maria Fazione, associata di informatica all’Università di Messina e l’8, a Villa Genuardi, con Sabrina Mantaci, Associata di Informatica, Esperta in politiche di genere nelle STEM all’ Università di Palermo. Il 9 febbraio ci si sposterà al Palacongressi del villaggio Mosè per un dibattito con Lucia Votano, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Associata Laboratori Nazionali di Frascati (LNF). Infine, il 10 febbraio in collegamento da HOUSTON ci sarà Maria Elena Bottazzi, associato PhD della National School of Tropical Medicine. L’iniziativa è organizzata dal dirigente del Leonardo, Patrizia Pilato, e dal docente Tommaso Gibilaro, che si occupa di promozione della ricerca scientifica.

Gli incontri vogliono valorizzare il ruolo delle scienziate e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disparità di genere nel libero accesso di donne e ragazze alla ricerca.