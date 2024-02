Due ragazzi della scuola calcio Athena di Agrigento convocati nella Rappresentativa Nazionale Under 15 per il raduno territoriale area Sud: si tratta del portiere Sebastiano Gennaro e del difensore Calogero Motisi. L’appuntamento sportivo è in programma a Catanzaro il prossimo 6 febbraio, nel Centro di Formazione Federale. “La convocazione dei due ragazzi- dicono i dirigenti della scuola calcio- rappresenta un ulteriore ed eccezionale traguardo per la nostra società, sottolinea e ribadisce l’ottimo lavoro dello staff tecnico oltre all’eccellente programmazione. Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi”. I due giovani sono autori, sin qui, di una stagione di altissimo livello insieme a tutta la formazione che si trova in vetta al campionato Under 15 Élite.