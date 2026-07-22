LICATA. L’amministrazione comunale di Licata porterà all’esame del Consiglio comunale, nella seduta convocata per il 28 luglio, la proposta di adesione alla Rottamazione Quinquies per i tributi locali. Il provvedimento, una volta approvato in via definitiva, permetterà ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni debitorie relative ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sconti su sanzioni e interessi
L’adesione alla misura consentirà ai contribuenti di beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tra i debiti che potranno essere definiti rientreranno anche quelli inseriti in precedenti procedure di rottamazione dalle quali i contribuenti sono decaduti.
Pagamento fino a 54 rate
Il piano di definizione agevolata prevede la possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione oppure di rateizzare il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali. L’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
Domande online da ottobre a dicembre 2026
Le richieste di adesione potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso i servizi che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La finestra per l’invio delle domande sarà aperta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
L’obiettivo della misura
Secondo l’Amministrazione comunale, l’adesione alla Rottamazione Quinquies punta a offrire un’opportunità concreta a famiglie e attività economiche, favorendo la regolarizzazione dei debiti tributari e contribuendo, allo stesso tempo, alla riduzione del contenzioso.
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